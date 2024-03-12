В Тёткино жилой дом загорелся после обстрела

Старовойт: в жилом доме в Тёткино начался пожар после попадания снаряда

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Поселок Тёткино в Курской области попал под обстрел, один из снарядов попал в жилой дом — здание загорелось, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В поселке Тёткино в результате прямого попадания снаряда загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные тушат возгорание», — рассказал Старовойт. Он пообещал, что власти региона окажут собственникам помощь в восстановлении имущества.

В поселке Краснооктябрьский, который также попал под обстрел, разрушений нет.

Курская область, как и другие приграничные регионы, подверглась массовой атаке 12 марта. В регионе почти 20 часов действовал сигнал ракетной опасности. Кроме того, в область попытались прорваться украинские диверсанты, однако российские военные отразили атаку. На фоне этих событий власти Курска перевели школьников на дистанционное обучение с 13 по 15 марта, а также запретили распространять в интернете и СМИ подробности о действиях Вооруженных сил России.

В период с 12:40 до 13:40 мск 12 марта система ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Курской областью. До этого при обстреле Тёткино при обстреле пострадал один человек, получив легкое ранение. Старовойт уточнил, что за сутки уничтожили 11 украинских дронов.