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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде на три дня отменили занятия в школах после попытки атаки ДРГ

Гладков: в Белгороде школьники уйдут на самостоятельное обучение на три дня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Ученики Белгорода, а также Белгородского, Шебекинского, Грайворонского и еще ряда округов Белгородской области на три дня уйдут на самоподготовку, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Этот формат мы будем рекомендовать и нашим вузам. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп», — добавил Гладков. Всего на новый режим перейдут жители Белгорода и восьми округов и районов. Губернатор выразил надежду, что с понедельника, 18 марта, обстановка позволит вернуться к привычной форме обучения. Гладков объяснил меры с переводом учеников на самоподготовку временными мерами для обеспечения безопасности детей.

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Фото:Яндекс.Карты

На протяжении 12 марта Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников, в том числе по областному центру, попытке прорваться через государственную границу со стороны диверсионно-разведывательных групп, а также обстрелам.

По словам Гладкова, украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии».

Также на протяжении почти всего дня в регионе действовал режим ракетной опасности. Гладков сообщил о десяти пострадавших среди мирных жителей, шестеро из них госпитализированы. Один из участников территориальной самообороны погиб.

В Белгороде на три дня отменили занятия в школах после попытки атаки ДРГ
В Белгороде на три дня отменили занятия в школах после попытки атаки ДРГ

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Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область школьники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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