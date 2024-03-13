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Дмитрий Киселев анонсировал интервью с Владимиром Путиным

Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным

Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с президентом Владимиром Путиным. Его покажут 13 марта в 10:00 на телеканале «Россия 1» и ресурсах «РИА Новости».

«Съемочная группа телеканала «Россия» и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над «i». Ждем и готовимся», — сказал Киселев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что после двухчасового послания президента Федеральному собранию возникло множество новых вопросов. «Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — уточнил телеведущий.

В послании к Федеральному собранию Путин объявил о многочисленных мерах поддержки семей и участников спецоперации, рассказал о новых национальных и инфраструктурных проектах, об отношениях со странами Запада и принятым мерам по защите России и о других темах.

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Ранее президент дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно вышло в ночь на 9 февраля. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Также Путин высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Это была первая беседа Путина с западным журналистом с начала конфликта на Украине.

В феврале Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. «Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят, ждем ответа, как соловей лета», — сказал ведущий.

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