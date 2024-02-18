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Политика ,  
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Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Текст письма приводит «РИА Новости».

«В разгар беспрецедентного кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобальной конфронтации, мы были бы признательны за возможность услышать от президента Байдена его видение того, как стабилизировать международную ситуацию, восстановить доверие и возобновить сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в целях решения ключевых проблем XXI века. Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга», — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

В запросе говорится, что интервью планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить его на медиаплатформах и в соцсетях по России и всему миру.

Сам Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели», которую он ведет на канале «Россия 1», отметил, что «по-хорошему» Байдену следует ответить на предложение. «Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят, ждем ответа, как соловей лета», — сказал ведущий.

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Владимир Путин и Такер Карлсон во время интервью

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно вышло в ночь на 9 февраля. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

Это была первая беседа Путина с западным журналистом с начала конфликта на Украине.

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Сам Карлсон объяснил желание поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он отмечал, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

В Кремле назвали интервью Путина Карлсону хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением» и выразили надежду, что Запад услышит российского президента. В Белом доме заявили, что американский народ не может быть «переубежден одним-единственным интервью».

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Дмитрий Киселев интервью Джо Байден США Россия Такер Карлсон
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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