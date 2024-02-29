Послание Путина 2024 года поставило рекорд по длительности
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2024 года стало самым длинным из всех, с которыми он выступал.
Оно началось в 12:14 мск, а закончилось в 14:20, таким образом, его длительность составила 2 часа 6 минут. Это послание стало для Путина 19-м по счету.
Предыдущее самое длинное послание было в 2018 году, оно длилось 1 час 55 минут. Два самых коротких выступления состоялись в 2004 и 2005 годах (48 минут).
В 2021 году послание продолжалось 1 час 20 минут, в 2020 году — 1 час 12 минут.
В ходе послания 2024 года Путин оценил, среди прочего, отношения России с западными странами, современное российское вооружение и коснулся проблемы бедности. Президент также объявил о запуске пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».
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