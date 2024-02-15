Путин заявил о неполном удовольствии от интервью Карлсону
Президент России Владимир Путин сообщил, что не получил полного удовольствия от интервью журналисту Такеру Карлсону; по словам главы государства, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале Кремля.
Путин признался, что готовился отвечать на вопросы, заданные в агрессивной манере. Однако Карлсон, с его слов, выбрал тактику «внимательного слушателя». Путин отметил, что по этой причине считает журналиста «опасным человеком».
«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. <...> Но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — резюмировал президент России.
Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.
После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент в интервью Зарубину уточнил, что обсудил с журналистом, в частности, «демонизацию» России.
В Кремле назвали интервью Путина Карлсону хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением» и выразили надежду, что Запад услышит российского президента.
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