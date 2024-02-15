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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин заявил о неполном удовольствии от интервью Карлсону

Путин заявил о неполном удовольствии от интервью Карлсону из-за его вопросов
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин сообщил, что не получил полного удовольствия от интервью журналисту Такеру Карлсону; по словам главы государства, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале Кремля.

Путин признался, что готовился отвечать на вопросы, заданные в агрессивной манере. Однако Карлсон, с его слов, выбрал тактику «внимательного слушателя». Путин отметил, что по этой причине считает журналиста «опасным человеком».

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. <...> Но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — резюмировал президент России.

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Владимир Путин и Такер Карлсон

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент в интервью Зарубину уточнил, что обсудил с журналистом, в частности, «демонизацию» России.

В Кремле назвали интервью Путина Карлсону хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением» и выразили надежду, что Запад услышит российского президента.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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