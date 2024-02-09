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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке. Трансляция

Появились кадры интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Владимир Путин в феврале 2024 года дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил на около 60 вопросов американского журналиста.

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