Минобороны: силы ПВО за час сбили четыре дрона над Курской областью

Над Курской областью за час сбили четыре беспилотника

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России.

Атаки произошли в период с 12:40 до 13:40 мск. Ведомство не уточнило, где именно были сбиты дроны.

В Курской области больше 14 часов действует сигнал ракетной опасности. Всего, по словам губернатора Романа Старовойта, не включая последнюю атаку, по состоянию на утро 12 марта в регионе сбили 11 беспилотников.

Кроме того, в регион попытались прорваться украинские диверсанты, однако российские военные отразили атаку. Старовойт также сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Тёткино, Суджанский район, а также деревню Успеновка.

На фоне масштабной атаки дронов и попыток прорыва ВСУ в регион власти Курска перевели школьников на дистанционное обучение с 13 по 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы.