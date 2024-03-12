Школьников Курска на фоне атак ВСУ перевели на дистанционное обучение

На фоне масштабной атаки дронов и попыток прорыва ВСУ в Курской области власти Курска решили перевести школьников на дистанционное обучение с 13 по 15 марта, заявил мэр Куцак. В детских садах будут работать дежурные группы

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Школьников Курска решили перевести на дистанционное обучение «в связи с последними событиями», так они будут учиться с 13 по 15 марта, заявил мэр города Игорь Куцак.

«В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы. Напомню, в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен сегодня», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Курская область среди других российских регионов этой ночью подверглась атакам дронов, ФСБ также сообщала о пресечении попытки украинских диверсантов перейти границу в этом регионе и Белгородской области. В этом регионе школьников приграничных районов перевели на дистанционное обучение в 2022 году, позже формат вводили в учреждениях в других районах, в том числе в Белгороде. С 19 февраля к очному формату вернулись школы, вузы, колледжи и детские сады в зоне свыше 20 км от границы, однако родители имели право выбрать «удаленку».

Режим ракетной опасности в области действует с часа ночи. В пяти районах региона — Фатежском, Золотухинском, Курском, Солнцевском и Поныровском — средства ПВО сбили минимум шесть украинских дронов. Всего с ночи в области сбили 11 беспилотников, в том числе над Курском. Утром средства ПВО еще работали, уточнял губернатор области Роман Старовойт.

Также он рассказал, что утром возле приграничного поселка Теткино Глушковского района произошел стрелковый бой с украинскими силами, которые пытались перейти границу. По словам Старовойта, «прорыва не было». Минобороны уточнило, что российские силы отбили четыре атаки возле Теткино. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, всего в боях с пытавшимися попасть на российскую территорию украинскими силами в Курской и Белгородской областях Киев потерял более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французскую артиллерийскую установку Caesar.

В Кремле по поводу ночных атак дронов заявили, что «военные делают все, что необходимо». «Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.