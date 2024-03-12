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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Тёткино в Курской области пострадал один человек

Старовойт: украинские силы обстреливают поселок Тёткино, один человек пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине

При обстреле Тёткино в Курской области пострадал один человек
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Украинские военные обстреливают поселок Тёткино в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

При атаке один местный житель пострадал, получив легкое ранение, добавил глава региона.

Курский губернатор сообщил о попытке прорыва украинских диверсантов
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

Старовойт также подчеркнул, что в регионе все еще действует ракетная опасность, ее объявили около 1:30 мск 12 марта.

Затем российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Фатежском районе, один — в Золотухинском, еще три — в Курском, Солнцевском и Поныровском районах.

Всего, по словам губернатора, за сутки были уничтожены 11 украинских дронов.

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При обстреле Тёткино в Курской области пострадал один человек
При обстреле Тёткино в Курской области пострадал один человек

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Курская область Роман Старовойт обстрел Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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