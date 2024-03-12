Картаполов назвал условие награждения экипажа разбившегося Ил-76

Картаполов: если пилоты Ил-76 уходили от населенного пункта, их могут наградить

Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Экипаж разбившегося самолета Ил-76 в Ивановской области могут наградить, если подтвердится, что летчики уводили падающий борт от населенного пункта, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Скорее всего, ребята действительно уводили самолет от населенного пункта, но это опять будет понятно после того, как прочитают самописцы», — сказал Картаполов. Он отметил, что если это так, то Министерство обороны будет ходатайствовать о награде для экипажа, «но сейчас что-то говорить об этом, еще раз повторюсь, рано».

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: РИА Новости Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Правительство Ивановской области

Video

Днем 12 марта в Ивановской области рухнул Ил-76. Минобороны назвало причину крушения — пожар в одном из двигателей при взлете. Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный. На месте крушения уже завершились поисково-спасательные работы.

Губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.