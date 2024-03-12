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Военная операция на Украине ,   Сделано для агрегаторов 
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Путин назвал число заявок на кадровую программу «Время героев»

Путин сообщил о 30 тыс. заявок на кадровую программу «Время героев»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время встречи в Кремле с победителями конкурса &laquo;Лидеры России&raquo;
Владимир Путин во время встречи в Кремле с победителями конкурса «Лидеры России» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Более 30 тыс. человек подали заявки на участие в кадровой программе «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«С марта мы начали принимать заявки, и уже 30 тысяч заявок поступило», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для участия в программе будет «достаточно строгий отбор», но у желающих будут шансы повторить заявку. «Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе», — отметил глава государства.

Для тех, у кого нет высшего образования, будут созданы условия, чтобы его получить, если есть такие амбиции, добавил президент.

В России заработал сайт программы «Время героев»
Общество
Фото:РБК

Программа «Время героев» нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Она будет реализовываться на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС. Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Для участия в программе необходимо иметь гражданство России, высшее образование, опыт управления персоналом и не иметь судимости.

О планах запустить программу «Время героев» Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Суть проекта он объяснил тем, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию». Участников военной операции он назвал «подлинной элитой» России. «Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции», — заявил глава государства.

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Владимир Путин подготовка кадров военные Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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