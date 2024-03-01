 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В России заработал сайт программы «Время героев»

В России заработал сайт кадровой программы для бывших военных «Время героев»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РБК
Фото: РБК

Сайт кадровой программы «Время героев» для участников военной операции заработал в России. Портал времягероев.рф стал доступен с 18:00 мск 1 марта.

Ресурс запустили в рамках одноименной госпрограммы, которую накануне анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Днем 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск портала.

Программа, которой посвящен сайт, предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации. Кроме соблюдения этого требования военным необходимо:

  • быть гражданами России,
  • иметь высшее образование и опыт управления людьми.

Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для бывших военных
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Для участия в программе необходимо пройти два этапа:

  • завершить регистрацию на портале. После этого участники получают право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);
  • пройти дополнительный отбор. После этого военные смогут начать обучение по программам Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». К ним прикрепят персональных наставников, в том числе руководителей администрации президента, губернаторов, мэров и глав ведущих компаний, уточнили в Кремле.
Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Военнослужащим нужно будет заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование, после чего при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Регистрация будет осуществляться в марте—апреле, в апреле также пройдет онлайн-тестирование.

Стать участниками программы также могут военные, которые находятся в зоне боевых действий. Для них откроют специальные центры дистанционной оценки. На сайте указано, что для тех, кто находится в зоне конфликта, предусмотрены специальные порядок и срок выполнения заданий отбора. Кроме того, для таких военных создана отдельная версия анкеты, не требующая приложения сканов документов.

Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Путин объяснял, что таким людям, как участники военной операции, «можно передать в будущем и доверить Россию», так как они «думают о стране, живут ее судьбой».

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Персоны
Военная операция на Украине переподготовка сайт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для бывших военных
Политика
Путин назвал элитой тружеников и воинов, а не «набивших карманы» в 90-е
Политика
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте Политика, 18:46
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС Инвестиции, 18:42
В России заработал сайт программы «Время героев» Общество, 18:38
Промес пропустит матч с «Зенитом» и будет наказан в «Спартаке» Спорт, 18:38
Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму Политика, 18:35
Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области Политика, 18:35
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке Инвестиции, 18:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине Бизнес, 18:20
Посол заявил о фактической заморозке отношений России и Франции Политика, 18:08
Болгария прекратила импорт нефти из России Политика, 18:05
Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок Политика, 18:01
Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене Политика, 17:53
Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду» Политика, 17:48
В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет Общество, 17:43