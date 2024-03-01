В России заработал сайт программы «Время героев»
Сайт кадровой программы «Время героев» для участников военной операции заработал в России. Портал времягероев.рф стал доступен с 18:00 мск 1 марта.
Ресурс запустили в рамках одноименной госпрограммы, которую накануне анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Днем 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск портала.
Программа, которой посвящен сайт, предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации. Кроме соблюдения этого требования военным необходимо:
- быть гражданами России,
- иметь высшее образование и опыт управления людьми.
Для участия в программе необходимо пройти два этапа:
- завершить регистрацию на портале. После этого участники получают право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);
- пройти дополнительный отбор. После этого военные смогут начать обучение по программам Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». К ним прикрепят персональных наставников, в том числе руководителей администрации президента, губернаторов, мэров и глав ведущих компаний, уточнили в Кремле.
Военнослужащим нужно будет заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование, после чего при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Регистрация будет осуществляться в марте—апреле, в апреле также пройдет онлайн-тестирование.
Стать участниками программы также могут военные, которые находятся в зоне боевых действий. Для них откроют специальные центры дистанционной оценки. На сайте указано, что для тех, кто находится в зоне конфликта, предусмотрены специальные порядок и срок выполнения заданий отбора. Кроме того, для таких военных создана отдельная версия анкеты, не требующая приложения сканов документов.
Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Путин объяснял, что таким людям, как участники военной операции, «можно передать в будущем и доверить Россию», так как они «думают о стране, живут ее судьбой».
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