В России заработал сайт программы «Время героев»

Фото: РБК

Сайт кадровой программы «Время героев» для участников военной операции заработал в России. Портал времягероев.рф стал доступен с 18:00 мск 1 марта.

Ресурс запустили в рамках одноименной госпрограммы, которую накануне анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Днем 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск портала.

Программа, которой посвящен сайт, предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации. Кроме соблюдения этого требования военным необходимо:

быть гражданами России,

иметь высшее образование и опыт управления людьми.

Для участия в программе необходимо пройти два этапа:

завершить регистрацию на портале. После этого участники получают право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);

пройти дополнительный отбор. После этого военные смогут начать обучение по программам Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». К ним прикрепят персональных наставников, в том числе руководителей администрации президента, губернаторов, мэров и глав ведущих компаний, уточнили в Кремле.

Военнослужащим нужно будет заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование, после чего при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Регистрация будет осуществляться в марте—апреле, в апреле также пройдет онлайн-тестирование.

Стать участниками программы также могут военные, которые находятся в зоне боевых действий. Для них откроют специальные центры дистанционной оценки. На сайте указано, что для тех, кто находится в зоне конфликта, предусмотрены специальные порядок и срок выполнения заданий отбора. Кроме того, для таких военных создана отдельная версия анкеты, не требующая приложения сканов документов.

Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Путин объяснял, что таким людям, как участники военной операции, «можно передать в будущем и доверить Россию», так как они «думают о стране, живут ее судьбой».