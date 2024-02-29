Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию»
Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние участники военной операции на Украине. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«В переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», — сказал Путин.
Он заявил, что гордится участниками военной операции. По его словам, такие люди, которые «не отступят» и «не предадут», должны выходить на ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Путин также объявил о создании кадровой программы «Время героев», в которой смогут принять участие ветераны боевых действий на Украине, солдаты и офицеры. Президент отметил, что ветераны смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность.
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