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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало подбитую технику диверсантов в Белгородской области

Минобороны опубликовало видео подбитой техники ВСУ возле белгородской Нехотеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
На опубликованных Минобороны России кадрах с места, где украинские подразделения пытались перейти границу возле Нехотеевки, видна уничтоженная техника ВСУ, в том числе танк. Атака была пресечена, уточнили в ведомстве

Минобороны показало подбитую технику диверсантов в Белгородской области
Video

Минобороны России опубликовало видео с места попытки украинских подразделений пересечь границу возле села Нехотеевка в Белгородской области. На кадрах показаны подбитая в ходе боев военная техника ВСУ, а также отошедшие украинские бойцы, уносящие раненых.

«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе», — заявило ведомство.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники диверсантов в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. «Уничтожены боевые бронированные машины М113 Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — говорится в сообщении.

Минобороны показало подбитую технику диверсантов в Белгородской области

Как ранее сообщало Минобороны, украинские силы пытались перейти границу возле населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. По данным ведомства, в общей сложности в области были убиты 60 украинских диверсантов, уничтожены пять танков и бронетранспортер, в том числе три танка и бронетранспортер возле Нехотеевки.

Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

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Также возле приграничного поселка Тёткино Курской области произошел стрелковый бой с украинскими силами, которые пытались перейти границу, сообщал губернатор Роман Старовойт, подчеркивая, что «прорыва не было». Минобороны уточнило, что российские силы отбили четыре атаки возле Тёткино. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, всего в боях с пытавшимися попасть на российскую территорию украинскими силами в Курской и Белгородской областях Киев потерял более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французскую артиллерийскую установку Caesar.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Минобороны военная техника
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