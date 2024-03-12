Мосгорсуд признал законным заочный арест актера Алексея Панина

Алексей Панин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский городской суд оставил без изменения постановление столичного Гагаринского районного суда о заочном заключении под стражу актера Алексея Панина, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, уточнили в пресс-службе.

15 февраля Панина заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Дело против Панина завели в мае 2023 года, тогда же его объявили в розыск. По данным агентства ТАСС, поводом стали комментарии артиста по поводу взрыва на Крымском мосту — следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу.

Как сказал тогда Панин РБК, он никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. Он добавил, что не будет ничего оспаривать.

Алексею Панину 46 лет. Он начал сниматься в кино в конце 1990 годов, широкую известность ему принесли в том числе роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и сериале «Солдаты».