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Гибель военкора Татарского ,  
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Пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма

Суд приговорил к двум годам колонии пиарщика Ширшикова за оправдание терроризма
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Суд приговорил к двум годам колонии пиарщика Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма. Он был одним из первых, кто 30 марта сообщил о задержании корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича
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Ярослав Ширшиков (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам лишения свободы пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого по cт. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), передает 66.ru.

Ширшиков будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, ему также запретили два года вести телеграм-каналы. Гособвинение запрашивало шесть лет колонии и запрет на три года вести телеграм-каналы.

В разговоре с РБК адвокат осужденного Федор Акчермышев заявил, что решение о возможности обжалования приговора будет принято после совместного обсуждения и изучения самого приговора с доверителем.

Ранее Акчермышев сообщал, что его подзащитного обвинили по этой статье из-за поста в телеграм-канале об убийстве военкора Владлена Татарского. По словам адвоката, пиарщик признал авторство поста, однако не согласился, что тот содержит оправдание терроризма.

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Фото:Олег Яковлев / РБК
Ширшикова задержали в апреле 2023 года, в его квартире также прошли обыски. Пиарщик был одним из первых, кто 30 марта сообщил о пропаже в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Позднее выяснилось, что американца задержали по обвинению в шпионаже. Ширшиков говорил, что Гершкович брал у него интервью.

В марте 2020 года Ширшикова осудили по двум уголовным статьям — за призывы к массовым беспорядкам против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга и по обвинению в клевете в адрес занимавшего пост полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Летом 2022-го пиарщика оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию армии. По словам Ширшикова, поводом стали его интервью телеканалу ТВ2 и фотография в футболке с антивоенным высказыванием.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Юлия Овчинникова
Россия Екатеринбург Владлен Татарский суд оправдание терроризма
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