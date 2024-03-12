В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией

Каха Каладзе (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Грузия не будет выполнять требования, которые выдвинул глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давида Арахамии, поскольку они не совпадают с интересами страны. Об этом сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее Арахамия потребовал, чтобы Грузия прекратила авиасообщение с Россией, выпустила из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили, а также «прекратила помогать» России уклоняться от западных санкций для нормализации отношений с Украиной.

«Что касается приостановки полетов, присоединения к санкциям, мы действуем в интересах нашей страны. <...> Мы не пошли и не можем пойти на шаг, который, как понимаем, может быть вреден для нашей страны», — приводит слова Каладзе грузинский «Первый канал». Говоря о Саакашвили, мэр подчеркнул, что тот совершил тяжкое преступление и «должен ответить перед законом».

Каладзе напомнил, что народы Украины и Грузии всегда были в дружеских отношениях, и подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Тбилиси выражается «в конкретных действиях». Он отказался вступать в полемику с Арахамией и пожелал стране мира.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя требования Украины, заявил, что проявление такого отношения к Грузии «очень прискорбно и печально». Он добавил, что страна продолжит придерживаться «прагматичной политики» в отношениях с Россией для сохранения мира и защиты стратегических политических интересов Грузии.