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Политика ,  
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Киев потребовал от Грузии прервать авиасообщение с Россией ради отношений

Арахамия: Грузия должна прервать авиасообщение с Россией ради отношений с Киевом
По словам Арахамии, нормализация отношений «пройдет легко», если Грузия отпустит и вернет Украине ее гражданина Михаила Саакашвили, прервет восстановленное авиасообщение с Россией и «прекратит помогать» Москве обходить санкции
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Грузия должна прекратить восстановленное в 2023 году авиасообщение с Россией и выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили для нормализации отношений с Украиной. Об этом заявил в телеграм-канале лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Если действительно говорить о нормализации, то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение [с Россией]», — написал он.

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Кроме того, по словам Арахамии, Тбилиси должен «прекратить помогать» России уклоняться от западных санкций, «тогда и нормализация отношений будет проходить легко». В обеих странах сейчас нет послов во главе дипмиссий.

Арахамия высказался относительно требований Тбилиси по выдаче украинских граждан. Накануне прокуратура Грузии обратилась к властям Германии и Бельгии с просьбой экстрадировать экс-министра юстиции страны Зураба Адеишвили (занимал пост в период президентства Саакашвили). По данным грузинского «Первого канала», в феврале Адеишвили лично посещал ведомства Германии и Евросоюза с рабочим визитом.

Адеишвили осужден в Грузии по нескольким делам. В декабре 2019 года его признали виновным в попытке умышленно организовать банкротство Bank Cartu и приговорили к пяти годам лишения свободы. Также он является фигурантом дел о рейдерском захвате телекомпании «Имеди» в 2007 году. Киев отказывался выдавать Адеишвили. Сейчас он является советником генпрокурора Украины.

Накануне аппарат правительства Грузии выпустил заявление, в котором выразил озабоченность, что Адеишвили и экс-замглавы грузинского МВД Георгий Лордкипанидзе работают на высоких должностях на Украине. Последний сейчас занимает пост заместителя главы службы контрразведки Украины.

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В Грузии Лордкипанидзе обвиняют в насилии, совершенном в мае 2011 года, и незаконном пересечении границы при содействии Саакашвили. Кроме того, в сентябре 2023 года служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, в которую входит Лордкипанидзе, планируют устроить в Грузии аналог Евромайдана.

Саакашвили, в мае 2015 года получивший гражданство Украины, в Грузии признан виновным в злоупотреблении служебным положением на посту президента и ряде других преступлений. В октябре 2021 года его задержали в стране после возвращения на родину.

Россия прервала авиасообщение с Грузией в августе 2019-го, поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин снял запрет на прямые перелеты между странами. Грузинские власти выдали разрешение на полеты «Азимуту» и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия Украина авиасообщение Давид Арахамия
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