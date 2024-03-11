Грузия предупредила об угрозе для отношений с Украиной

Грузия сообщила о трудностях в отношениях с Украиной и раскритиковала Киев

Тбилиси раскритиковал Киев за решения, которые наносят ущерб отношениям Грузии и Украины. Среди них отзыв послов и заявления о политических мотивах тюремного заключения Михаила Саакашвили

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Грузия подвергла критике решения Украины, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами, следует из сообщения аппарата грузинского правительства.

Одним из таких шагов стал отзыв Украиной чрезвычайного и полномочного посла в Грузии в марте 2022 года под «непонятным» предлогом, что Тбилиси не ввел санкции против России и не отправил военных добровольцев на Украину, говорится в сообщении. Россия осуждает помощь Украине.

Также правительство Грузии напомнило, что украинские власти под предлогом предсмертного состояния экс-президента страны Михаила Саакашвили в июле 2023 года отозвали чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине из страны. Тбилиси раскритиковал украинские власти и за заявления о политике, в которых указывались политические мотивы его тюремного заключения.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2012 году основанное им Единое национальное движение по итогам выборов не получило большинства в парламенте, а в октябре 2013 года Саакашвили покинул страну, где новые власти из коалиции «Грузинская мечта» начали возбуждать против него и его соратников уголовные дела.



В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, из-за чего его лишили грузинского паспорта. В 2018 году Тбилисский суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением на посту президента и ряде других преступлений и заочно приговорен к трем годам лишения свободы. В октябре 2021 года экс-президент тайно вернулся в Грузию и был задержан властями.

Тбилиси выразил озабоченность, что на высоких должностях на Украине работают экс-глава Минюста Грузии Зураб Адеишвили, который занимал пост во время большей части президентского срока Саакашвили, и бывший заместитель главы МВД страны Георгий Лорткипанидзе.

Адеишвили осужден в Грузии по нескольким делам. К примеру, в декабре 2019 года Адеишвили был признан виновным в попытке умышленного банкротства Bank Cartu и приговорен к пяти годам лишения свободы. Также он обвиняется по делам о рейдерском захвате телекомпании «Имеди» в 2007 году. Киев отказывался выдавать Адеишвили еще в 2015 году. Сейчас он является советником генпрокурора Украины.

Лорткипанидзе обвиняется в Грузии в насилии, которое он совершил в мае 2011 года, и незаконном пересечении границы при содействии Саакашвили. Сейчас он занимает пост заместителя главы службы контрразведки Украины. В сентябре служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, включая Лордкипанидзе, планируют устроить в Грузии аналог «евромайдана».

«Несмотря на то, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой выдать этих лиц, украинские власти не проявили должного уважения к грузинскому государству и не выдали преступников Грузии», — заявили в правительстве страны.