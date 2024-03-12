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Премьер Грузии отреагировал на ультиматум Арахамии

Премьер Грузии назвал печальными требования Арахамии об освобождении Саакашвили
Требование освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, звучит странно на фоне поддержки Украины со стороны Грузии, считает Кобахидзе. Он отказался вступать в полемику по этому вопросу
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / TACC)

Требования, которые глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия выдвинул в адрес Грузии для нормализации отношений с Украиной, вызывают сожаление. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

Говоря об Арахамии, Кобахидзе заявил, что проявление такого отношения к Грузии представителем украинского парламента «очень прискорбно и печально». Он добавил, что «Украина сегодня находится в сложной ситуации», в Грузии уважают украинский народ, поэтому не собираются «вступать в полемику с Арахамией или другими политиками».

Премьер подчеркнул, что грузинские власти выражали солидарность с Украиной «не только на словах, но и в конкретных действиях». В качестве примера он привел поставки гуманитарной помощи и более чем 600 резолюций и других документов, которые поддержала Грузия. «Когда на таком фоне делаются двусмысленные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что все происходит не так, как должно быть», — отметил он.

Грузия предупредила об угрозе для отношений с Украиной
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Кобахидзе напомнил, что ранее Украина отозвала своего посла из Грузии, он назвал такое решение «абсолютно непонятным». По его словам, тогда «оправданием было присутствие умирающего Саакашвили в государстве», но сегодня это «оправдание» не работает.

Он подчеркнул, что сообщения о критическом состоянии бывшего грузинского президента — часть «фейковой кампании», «ложь» и «подлог». «На этом фоне, когда в очередной раз звучат заявления, призывы освободить Саакашвили и так далее, это, мягко говоря, неправильно, непонятно», — сказал Кобахидзе.

Что касается отношений Грузии с Россией, Тбилиси продолжит придерживаться «прагматичной политики», добавил премьер. «Цель этой политики — сохранение мира, защита наших стратегических политических интересов», — пояснил он.

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Грузия заявила о «крайней форме эскалации» в отношениях с Украиной
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Посол Грузии Георгий&nbsp;Закарашвили

Ранее Арахамия заявил, что Грузия должна прекратить восстановленное в 2023 году авиасообщение с Россией и выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили для нормализации отношений с Украиной. Депутат подчеркнул, что у Саакашвили есть украинское гражданство. Кроме того, по словам Арахамии, Тбилиси должен «прекратить помогать» России уклоняться от западных санкций, «тогда и нормализация отношений будет проходить легко».

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2012 году основанное им Единое национальное движение по итогам выборов не получило большинства в парламенте, а в октябре 2013 года Саакашвили покинул страну, где новые власти из коалиции «Грузинская мечта» начали возбуждать против него и его соратников уголовные дела.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, из-за чего его лишили грузинского паспорта. В 2018 году Тбилисский суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением на посту президента и ряде других преступлений и заочно приговорил к трем годам лишения свободы. В октябре 2021 года экс-президент тайно вернулся в Грузию и был задержан властями.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина
Грузия Украина Ираклий Кобахидзе Давид Арахамия Михаил Саакашвили
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