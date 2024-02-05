«Sputnik Грузия»: Тбилиси запросил у Киева информацию о грузе со взрывчаткой

Грузия запросила у Украины информацию о транзитном грузе со взрывчаткой

Фото: ssg.gov.ge

Служба государственной безопасности Грузии запросила у Украины информацию о грузе со взрывчаткой, который везли в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на главу контртеррористического центра СГБ Бачу Мгеладзе.

Мгеладзе добавил, что центр будет сотрудничать в том числе с теми странами, через которые проехал груз. По его словам, ведомство проинформировало украинскую сторону о деле.

«Ждем от них соответствующей информации, которая поможет следствию и подтвердит определенные детали», — сказал он.

Грузинские власти 5 февраля сообщили, что в стране задержан следовавший в Россию груз с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки.

Груз был доставлен в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января, после чего его должны были переправить в Воронеж. Взрывчатку спрятали в аккумуляторах для электромобилей.

Как утверждают в СГБ, к отправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и еще двое из Армении, а поставку организовал Андрей Шарашидзе, родившийся в Батуми и баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии «Слуга народа».