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Технологии и медиа ,  
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Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю

Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Image
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Image

Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту вернулся на Землю с Международной космической станции. Об этом сообщил «Роскосмос».

Корабль с экипажем Crew-7 приводнился возле побережья штата Флорида в США в 12:47 мск. После 199-суточной экспедиции на МКС на Землю вместе с Борисовым вернулись астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

На станции продолжает полет экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, а также астронавтов NASA Лорал О’Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 пристыковался к МКС 27 августа 2023 года. Для Борисова это был первый полет в космос. Он стал 23-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе третьим — на Crew Dragon. Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA продлили в прошлом декабре.

Следующим после Борисова российским космонавтом, прилетевшем на МКС на американском космическом корабле, стал Александр Гребенкин. Он попал на станцию 5 марта 2024 года вместе с другими участниками миссии Crew-8 — астронавтами NASA Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс. Для Гребенкина, а также двух из трех астронавтов этот полет в космос стал первым.

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Теги
МКС Crew Dragon космический корабль Роскосмос космонавт NASA
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