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Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Video

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA в соцсети X (ранее — Twitter).

«Стыковка подтверждена! В 13:16 UTC (16:16 мск) космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту пристыковался к МКС», — говорится в сообщении. Члены экипажа вскоре перейдут на борт станции, где пробудут около полугода.

В рамках миссии Crew-7 к МКС отправились астронавтка NASA Жасмин Могбели, японский астронавт Сатоши Фурукава, первый астронавт Дании Андреаc Могенсен и российский космонавт Константин Борисов.

Ракету-носитель Falcon-9 запустили 26 августа в 10:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Через 20 минут Crew Dragon вышел на орбиту.

Борисов стал 23-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе третьим — на Crew Dragon. Он также должен войти в состав миссии Crew-8, полет которой запланирован на первую половину 2024 года.

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