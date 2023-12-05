Российские космонавты начали пробовать выращивать перепелов на МКС

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Российские космонавты начали изучать развитие эмбрионов перепела на МКС, сообщается на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

С помощью эксперимента планируется выяснить, как формируется зародыш птицы в космосе. 48 яиц японского перепела были доставлены на Международную космическую станцию 3 декабря на борту грузового корабля «Прогресс МС-25».

Половина яиц находится в условиях невесомости, другая — в центрифуге, имитирующей притяжение Земли. На разных стадиях развития эмбрионов (три, семь, десять и 14 дней) некоторые яйца будут доставать из инкубатора и смотреть — на каком этапе находится тот или иной эмбрион.

Таким образом рассчитывается найти способ выращивать птиц в космосе. Это позволит создать космические фермы, которые будут поставлять еду для космонавтов в межпланетных перелетах. Эксперимент проводят участники 70-й длительной экспедиции «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в многоцелевом модуле МКС «Наука».

Одноименное исследование уже проводили в 1990 году на советской и российской орбитальной станции «Мир». Выведенный тогда птенец японского перепела стал первым земным существом, родившимся в космосе.

Помимо эксперимента «Перепел», 4 декабря российские космонавты выполнили исследования «Нейроиммунитет», «Взаимодействие-2» и «Экон-М». В ходе первого они выяснили, как стресс влияет на иммунитет и как на человека воздействуют раздражители в космосе. В ходе второго — изучили, как ведет себя экипаж при длительном полете. В рамках третьего эксперимента космонавты сделали снимки Земли, которые помогут оценить экологическую обстановку на планете. Кроме того, российский экипаж разгрузил корабль «Прогресс МС-25» и проверил герметичность крышек люков в местах стыковки корабля с малым исследовательским модулем «Поиск».