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Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» состыковался с МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и российским космонавтом на борту состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС в 10:28 мск. На борту Crew Dragon находились космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

После открытия переходных люков экипаж миссии Crew-8 присоединится к космонавтам Олегу Кононенко, Николаю Чубу и Константину Борисову, а также астронавтам Жасмин Могбели и Лорал О’Харе, Андреасу Могенсену и Сатоси Фурукаве.

Запуск миссии Crew-8 с российским космонавтом перенесли в четвертый раз
Технологии и медиа

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon С Гребенкиным на борту стартовал к МКС на ракете-носителе Falcon-9 4 марта в 6:53 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Для Гребенкина, а также двух из трех астронавтов это первый полет в космос. Экипаж Crew-8 проведет более 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к длительному пребыванию в космосе.

Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе четвертым — на Crew Dragon. Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA продлили в прошлом декабре.

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Теги
Crew Dragon МКС космонавт Роскосмос
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