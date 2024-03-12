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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили дрон

Губернатор Старовойт: ПВО сбила дрон над Фатежским районом Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили дрон над Фатежским районом Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Он добавил, что информация о повреждениях на земле уточняется.

Ранее в ночь на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность. Позднее Старовойт сообщил о работе ПВО над Курском.

Над Курском сработала система ПВО
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Фатежский район на юго-востоке граничит с Курским районом региона.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках дронов с начала военной операци. В Курской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Также в регионе объявлен средний уровень реагирования.

Над Курской областью сбили дрон
Над Курской областью сбили дрон

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Роман Старовойт Курск Курская область
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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