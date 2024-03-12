Число сбитых над Курской областью дронов выросло до шести

Старовойт: над Курской областью сбили еще три беспилотника

Над тремя районами Курской области — Курским, Солнцевским и Поныровским — сбиты еще три беспилотника самолетного типа, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

В ночь на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность, над Курском сработала ПВО. Около 02:30 мск Старовойт сообщил о первом дроне, сбитом над Фатежским районом области. Позднее, около 04:00 мск он написал, что там же и над Золотухинским районом ПВО уничтожила еще два дрона.

Той же ночью атаке дрона подверглась Белгородская область: из-за нее в регионе остались без света семь сел. В двух белгородских городских округах также была объявлена ракетная опасность.

Беспилотник также был сбит над территорией Тульской области. Еще один дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтехранилища. Клычков подтвердил факт возгорания и уточнил, что пострадавших нет.

Кроме того, в Раменском городском округе Подмосковья уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений из-за падения обломков, по информации градоначальника, нет.