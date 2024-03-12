Губернатор Старовойт: еще два дрона сбиты над Курской областью

Над Курской областью сбили еще два дрона

Над Фатежским и Золотухинским районами Курской области сбиты еще два дрона, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Оба беспилотника относятся к самолетному типу, уточнил он.

Ранее губернатор писал, что над Фатежским районом области сбили один беспилотник. Незадолго до этого в регионе объявили ракетную опасность, над Курском работала ПВО.

Фатежский и Золотухинский районы находятся к северу от Курского и оба примыкают к нему.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала военной операции на Украине. В ночь на 12 марта дрон также сбили над территорией Тульской области.

В Белгородской области той же ночью из-за атаки дрона без света остались семь сел: беспилотник сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства, в результате была повреждена линия электропередачи.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ночь на 12 марта сообщил об атаке дроном объекта топливно-энергетического комплекса на территории Орла. По предварительным данным, дрон «ударился о резервуар с нефтепродуктами» на нефтебазе, в результате тот загорелся, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Клычков подтвердил факт возгорания и уточнил, что пострадавших нет.