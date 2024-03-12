 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном после критики папы римского

Президент Венесуэлы Мадуро назвал Зеленского клоуном после критики папы римского
Сюжет
Военная операция на Украине
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television; он также назвал украинского лидера клоуном.

«Зеленский все больше похож на Гуайдо: такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо», — сказал Мадуро, комментируя критику Зеленского в адрес папы римского. «Я знаю многое из того, что знает папа Франциск. И он знает, что украинский вопрос стал большой провокацией и пришло время переговоров о мире», — добавил венесуэльский президент.

Мадуро назвал папу римского одним из «великих моральных и религиозных лидеров», а также «политиком, которого уважают во всех религиях и правительствах». По мнению президента, если понтифик призывает к мирным переговорам, нужно прислушаться. «В Венесуэле искренне поддерживают призыв папы римского к миру на Украине», — подчеркнул он.

Киев вызвал представителя Ватикана после слов папы римского о белом флаге
Политика
Висвальдас Кульбокас

Ранее в интервью RSI папа римский Франциск, говоря об Украине, заявил, что тем, кто «терпит поражение», «нужно иметь смелость вести переговоры». Журналист поинтересовался у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть и такие, «кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг». В ответ глава католической церкви призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку тот предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен та поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от «повторения ошибок прошлого» и призвал помочь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством».

Читайте на РБК Pro
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
Стартап бросил вызов монополии Nvidia. Что за чип придумали его создатели
Тайм-трекеры не помогут: как отменить слежку за сотрудниками и выиграть
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам. Российская сторона неоднократно выражала готовность к ним, но на своих условиях, которые предусматривают признание «реалий на земле».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Николас Мадуро Владимир Зеленский Венесуэла Папа Римский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам
Политика
Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством»
Политика
Киев отказал Ватикану в подъеме белого, а не желто-синего флага
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Земельный налог: как рассчитывается, кто платит и в какой срок Недвижимость, 10:49
Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном после критики папы римского Политика, 10:32
Не сумевший вернуться на Гаити премьер решил подать в отставку Политика, 10:27
В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона Политика, 10:27
Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ Спорт, 10:25
Гендиректор «КОРТИС» — о том, как идет процесс импортозамещения ПО Отрасли, 10:22
Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка пропустит чемпионат России Спорт, 10:19
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:17
Умер автор хита All by myself Эрик Кармен Общество, 10:17
6 регионов, где сегодня выгодно вкладываться в недвижимость РБК и ПИК, 10:10
ВСУ обстреляли два города в Белгородской области Политика, 10:09
ФАС возбудила дело против S7 из-за цен на билеты Бизнес, 10:08
Назван район Москвы, где цена 1 кв.м жилья бизнес-класса превысила ₽1 млн Недвижимость, 10:04
Нижегородский губернатор показал фото нефтебазы после атаки дрона Политика, 09:57