Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном после критики папы римского

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television; он также назвал украинского лидера клоуном.

«Зеленский все больше похож на Гуайдо: такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо», — сказал Мадуро, комментируя критику Зеленского в адрес папы римского. «Я знаю многое из того, что знает папа Франциск. И он знает, что украинский вопрос стал большой провокацией и пришло время переговоров о мире», — добавил венесуэльский президент.

Мадуро назвал папу римского одним из «великих моральных и религиозных лидеров», а также «политиком, которого уважают во всех религиях и правительствах». По мнению президента, если понтифик призывает к мирным переговорам, нужно прислушаться. «В Венесуэле искренне поддерживают призыв папы римского к миру на Украине», — подчеркнул он.

Ранее в интервью RSI папа римский Франциск, говоря об Украине, заявил, что тем, кто «терпит поражение», «нужно иметь смелость вести переговоры». Журналист поинтересовался у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть и такие, «кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг». В ответ глава католической церкви призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку тот предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен та поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от «повторения ошибок прошлого» и призвал помочь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством».

Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам. Российская сторона неоднократно выражала готовность к ним, но на своих условиях, которые предусматривают признание «реалий на земле».