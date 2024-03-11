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Военная операция на Украине ,  
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Киев вызвал представителя Ватикана после слов папы римского о белом флаге

МИД Украины вызвал представителя Ватикана после слов папы римского о белом флаге
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД Украины выразил разочарование из-за слов понтифика о белом флаге. В ведомстве подчеркнули, что ждали не этого, а «сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил»
Висвальдас Кульбокас
Висвальдас Кульбокас (Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Reuters)

МИД Украины 11 марта пригласил представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса из-за высказываний папы римского Франциска о белом флаге, сообщило ведомство на своем сайте.

«Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры», — сказано в сообщении.

В МИД Украины отметили, что вместо подобных высказываний ожидали услышать от понтифика «сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил».

Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам
Политика
Папа Римский Франциск

Ранее в интервью RSI папа римский Франциск заявил, что тем, кто «терпит поражение», «нужно иметь смелость вести переговоры». Журналист поинтересовался, у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть те, «кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг». Понтифик в ответ призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Однако слова папы римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в некоторых странах Европы. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен она поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от «повторения ошибок прошлого» и призвал помочь Украине. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Украина «изранена, но не покорена» и «никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия». Президент Украины Владимир Зеленский сравнил инициативы с «виртуальным посредничеством», хотя напрямую не упомянул понтифика.

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Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам. Российская сторона неоднократно выражала готовность к ним, но на своих условиях, которые предусматривают признание «реалий на земле».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Папа Римский Франциск Ватикан переговоры МИД Украины
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