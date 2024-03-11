Песков: папа римский в своем высказывании выступил за переговоры по Украине

Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам

Папа Римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск высказался в пользу переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять: он высказывался в пользу переговоров», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин также неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, добавил Песков.

Франциск неоднократно призывал искать дипломатические пути завершения боевых действий на Украине. Так, 9 марта в интервью швейцарским журналистам понтифик заявил, что в конфликте следует считать сильным того, «кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры».

Папа также отметил, что переговоры не считаются капитуляцией, их следует проводить «вовремя», до того как ситуация «станет хуже».

Позднее Ватикан прокомментировал слова понтифика. Представитель святого престола Маттео Бруни заявил, что Франциск использовал образ белого флага, чтобы подчеркнуть необходимость перемирия между сторонами, а не капитуляции Украины.

Киев негативно отреагировал на высказывание папы римского. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна поднимет только сине-желтый, а не белый флаг. Президент Владимир Зеленский назвал идею понтифика «виртуальным посредничеством».