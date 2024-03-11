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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством»

Зеленский назвал идею папы римского о переговорах виртуальным посредничеством
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский, не упомянув понтифика напрямую, раскритиковал его предложение о переговорах с Россией. Ватикан говорил, что Фрациск, используя образ белого флага, имел в виду перемирие, а не капитуляцию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении в своем телеграм-канале раскритиковал инициативы папы римского Франциска по мирному урегулированию между Москвой и Киевом, в том числе его призывы к переговорам сторон.

По словам президента, когда начались полномасштабные военные действия в феврале 2022 года, «все украинцы встали на защиту, христиане, мусульмане, иудеи». «И я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны, <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тыс. км — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал он.

Напрямую в своем обращении Зеленский не упомянул папу Франциска, но, как отмечают «Украинская правда» и другие СМИ, его слова касались заявления понтифика в интервью RSI о том, что тем, кто «терпит поражение», «нужно иметь смелость вести переговоры». Журналист поинтересовался, что Франциск думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть те, «кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг». Понтифик в ответ призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

Ватикан объяснил слова папы Франциска о «белом флаге» для Украины
Политика
Папа римский Франциск

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Однако слова папы римского вызвали резкую реакцию как и на Украине, так и в некоторых странах Европы. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны — сине-желтый, и других знамен она поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от «повторения ошибок прошлого» и призвал помочь Украине. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Украина «изранена, но не покорена», и «никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия». Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Ватикану «для баланса» призвать Россию вывести войска с территории Украины, а зампредседателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт заявила, что тот, кто требует от Киева сдаться, «соглашается на уничтожение Украины».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Я это вижу так: папа римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку». Российские власти ранее говорили, что готовы к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Папа Римский Франциск Ватикан Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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