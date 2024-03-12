Правозащитник заявил, что возвращенные Украине дети хотят уехать в Россию

Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно. Об этом заявил в эфире канала «Киев 24» исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

«Они видят там лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — сказал правозащитник (цитата по «Страна.ua»). Павличенко подчеркнул, что дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине. «Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества, чтобы они не захотели возвращаться в Россию», — пояснил он.

В середине февраля уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска. Они встретились со своими близкими в катарском посольстве в Москве. «Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей», — отметила Львова-Белова.

В сентябре 2023 года посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны конфликта, и готова предоставить их имена. Дипломат также добавил, что Москве «нечего скрывать в этом отношении» и она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

В марте того же года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей». Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Если у ребенка остались родственники на Украине, то проблем с его возвращением нет, подчеркнул президент.