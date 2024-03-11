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Военная операция на Украине ,  
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Охранника на Украине приговорили к 5 годам за предупреждения о повестках

На Украине охранника приговорили к 5 годам тюрьмы за предупреждения о повестках
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суд в Киевской области вынес приговор охраннику дома, который предупреждал жильцов о визитах сотрудников военкоматов, сообщило издание «Страна.ua».

Мужчина работал охранником в жилом комплексе «Софиевский квартал» в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. По данным следствия, когда в дом приходили сотрудники ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы), то мужчина предупреждал об этом в чате дома в Telegram, где состоят 818 жильцов. Он писал такие сообщения: «адресная раздача повесток», «повестки адресно», «у нас опять ТЦК».

Прокуратура сочла действия охранника как препятствование работе Вооруженных сил страны. Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Сам охранник пошел на сделку со следствием и получил пять лет лишения свободы с отсрочкой от наказания в три года.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

17 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об обращениях к нему граждан Украины из-за задержаний людей военкомами на улицах и в общественных местах.

В декабре 2023 года военные пытались увезти мужчину на автомобиле скорой помощи. В январе в Одессе военкомы остановили трамвай, высадили всех пассажиров и задержали нескольких мужчин. Лубинец подчеркивал, что украинские военкоматы не имеют права проверять документы граждан или задерживать их.

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Теги
Украина Киев охранник военкомат приговор лишение свободы повестки
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