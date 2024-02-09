Военкоматы на Украине перевели на круглосуточный режим работы
Украинские военкоматы — они называются территориальными центрами комплектования (ТЦК) — будут работать круглосуточно, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.
Право на круглосуточную работу ТЦК будут иметь в период проведения мобилизации и/или действия военного положения. Он действует на Украине с 24 февраля 2022-го и продлится как минимум до 13 мая этого года.
Во время круглосуточной работы ТЦК могут:
- рассматривать дела об административных правонарушениях и наказывать за них согласно КоАП;
- проводить медосмотры и психологические обследования военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов;
- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям.
7 февраля Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Среду пунктов законопроекта:
- введение электронных повесток: каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен будет создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка будет считаться врученной после того, как она появится в электронном кабинете;
- снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того, руководители больниц будут должны сообщать в ТЦК о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет;
- наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж (решение будут принимать суды);
- лишение отсрочки от мобилизации тех, кто получает второе высшее образование, и аспирантов, обучающихся на платном отделении;
- выезд за границу при предъявлении военного билета, где есть отметка о снятии с учета;
- получение консульских услуг за границей только при предъявлении военного билета;
- возможность демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы.
В прошлом году в Раду был внесен еще более жесткий вариант законопроекта, но его решили пересмотреть. В числе спорных положений, к примеру, был призыв инвалидов III группы.
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