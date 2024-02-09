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Военная операция на Украине ,  
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Военкоматы на Украине перевели на круглосуточный режим работы

Военкоматы на Украине в период военного положения будут работать круглосуточно
Сюжет
Военная операция на Украине
В период круглосуточной работы военкоматы на Украине смогут рассматривать дела об административных правонарушениях, проводить медосмотры и вести учет призывников и транспорта, который должен быть передан ВСУ
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинские военкоматы — они называются территориальными центрами комплектования (ТЦК) — будут работать круглосуточно, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

Право на круглосуточную работу ТЦК будут иметь в период проведения мобилизации и/или действия военного положения. Он действует на Украине с 24 февраля 2022-го и продлится как минимум до 13 мая этого года.

Во время круглосуточной работы ТЦК могут:

  • рассматривать дела об административных правонарушениях и наказывать за них согласно КоАП;
  • проводить медосмотры и психологические обследования военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов;
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

7 февраля Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Среду пунктов законопроекта:

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  • введение электронных повесток: каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен будет создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка будет считаться врученной после того, как она появится в электронном кабинете;
  • снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того, руководители больниц будут должны сообщать в ТЦК о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет;
  • наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж (решение будут принимать суды);
  • лишение отсрочки от мобилизации тех, кто получает второе высшее образование, и аспирантов, обучающихся на платном отделении;
  • выезд за границу при предъявлении военного билета, где есть отметка о снятии с учета;
  • получение консульских услуг за границей только при предъявлении военного билета;
  • возможность демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы.

В прошлом году в Раду был внесен еще более жесткий вариант законопроекта, но его решили пересмотреть. В числе спорных положений, к примеру, был призыв инвалидов III группы.

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Украина военкомат Военная операция на Украине
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