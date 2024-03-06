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Политика ,  
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Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные России договоры

Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России соглашения
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести анализ и подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.

Она попросила сделать «спокойную, тщательную ревизию» и подготовить пакет соглашений с «враждебными странами», которые дают им односторонние привилегии и которые можно расторгнуть.

Этим займутся вице-спикер Совфеда Константин Косачев и глава комитета по международным делам Григорий Карасин.

«Мы уже немного запоздали с этой работой. Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы», — добавила спикер на заседании верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

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На заседании 6 марта Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное во времена СССР. Соглашение, подписанное в 1956 году, разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах.

20 января правительство внесло этот законопроект на рассмотрение в Госдуму. Авторы пояснили, что документ «имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют». Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 21 февраля.

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Валентина Матвиенко Совет Федерации Совфед соглашения денонсация
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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