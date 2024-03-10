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Военная операция на Украине ,  
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Киев отказал Ватикану в подъеме белого, а не желто-синего флага

Кулеба — Папе римскому: Украина поднимает только желто-синий флаг, а не белый
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский призвал стороны конфликта на Украине не бояться поднять белый флаг, чтобы начать переговоры. МИД Украины отказался поднимать любой флаг кроме государственного и намекнул на сложную историю Церкви в XX веке
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Флаг Украины — сине-желтый, а не белый, только он будет подниматься украинской стороной, заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter (переименован в X).

«Сильнейший — тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их на одну ступень и называть это «переговорами», — добавил Кулеба.

При обсуждении поднятия белого флага, добавил он, известна «эта стратегия» Ватикана с первой половины XX века. Министр призвал избежать повторения ошибок прошлого, помочь Украине и выразил надежду на его визит в страну, чтобы поддержать католиков и всех украинцев.

Действия Католической церкви в первой половине XX века остаются предметом споров историков. Часть исследователей указывают: Папа римский Пий XII не критиковал Адольфа Гитлера из страха перед коммунизмом, мнения, что противопоставление могло бы лишить Ватикан поддержки со стороны католиков, симпатизировавших нацистам, а нацистская Германия может выиграть в войне. Другие историки считают, что Пий XII не высказывался публично из-за тайной поддержки спасения евреев и для того, чтобы не дать нацистам повода атаковать католиков. Этой же точки зрения придерживается Ватикан.

По сведениям Corriere della Sera, в 1942 году Ватикану сообщили о существовании нацистских концлагерей, где убивают евреев и поляков.

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Так Кулеба ответил на слова Папы римского Франциска, который тот произнес в интервью накануне. Его спросили, что он думает о происходящем на Украине, учитывая, что среди украинцев есть как желающие «показать белый флаг», так и те, кто уверен: подобное только придаст легитимности «праву сильного».

В ответ Франциск сказал, что настоящей силой обладает тот, кто «видит ситуацию» и обладает достаточной смелостью, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры. «Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — задался вопросом Франциск. Понтифик призвал не стыдиться диалога, поскольку положение дел может ухудшиться, а переговорный процесс не равняется капитуляции.

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В Ватикане затем объяснили, что образ белого флага был предложен интервьюером, а Франциск использовал его как символ переговоров. В пресс-службе Ватикана отметили, что понтифик призвал к диалогу, а не к капитуляции.

Власти России неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Украиной, но на «своих условиях» и с учетом «территориальных реалий». Это прямо противоречит позиции президента Украины Владимира Зеленского, который выступает за возврат границ 1991 года.

По мнению российского президента Владимира Путина, Украина отказалась от диалога из-за давления со стороны США.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МИД Украины Дмитрий Кулеба Папа Римский Франциск Ватикан
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