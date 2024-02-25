Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб.
Ущерб от энергетической блокады Крыма в 2015 году оценили в сумму более 3 трлн руб., сообщил председатель регионального Государственного совета Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
«Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно он оценивается в сумму более 3 трлн рублей», — написал Константинов.
Кроме того, Общественная палата Крыма вместе с Госсоветом готовит иск к Украине о компенсациях гражданам в размере 2 трлн руб. Также планируется подготовить иски от крымских предприятий.
Крым был полностью обесточен в результате энергоблокады в ноябре 2015 года, после того как с украинской стороны были подорваны ведущие на полуостров линии электропередачи. Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.
Глава Крыма Сергей Аксенов в феврале 2016 года говорил, что крымские предприятия из-за отключения энергии понесли ущерб в размере около 480 млн руб.
В 2018 году в правительстве Крыма сообщили о подготовке «нескольких десятков исков» к Украине с требованием возместить ущерб от энергетической, а также водной блокад полуострова.
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