Елисейский дворец назвал сроки визита Макрона в Киев

Эмманюэль Макрон (Фото: David W Cerny / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев в ближайшие недели. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец. Точные даты поездки названы не были.

Французский президент и глава Украины Владимир Зеленский договорились о встрече в ходе телефонного разговора, отмечает телеканал. Стороны обсудили поддержку Францией Украины в области совместного производства оружия на Украине и его техобслуживания, киберзащиты, а также разминирования украинской территории.

Французский президент заверил, что поддержит усилия по созданию в краткие сроки коалиции «для ударов в глубину».

Макрон также подтвердил свою поддержку чешской инициативы по закупке снарядов для Украины, купленных не в странах ЕС и НАТО.

Впервые Макрон посетил Украину летом 2022 года. Тогда он прибыл в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Главы государств обсудили военную помощь Украине.

О новом визите на Украину Макрон заявлял в январе 2024 года. Тогда президент пообещал, что в ходе его поездки стороны обсудят передачу Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, 40 ракет SCALP и нескольких сотен бомб.

Позднее, в феврале, французский президент отменил поездку в Киев и Одессу. Елисейский дворец объяснил, что решение принято из соображений безопасности.

11 марта о визите Макрона в украинскую столицу сообщил Зеленский. По словам президента Украины, стороны провели продолжительный разговор, в частности, обсудили предстоящую поездку Макрона в Киев.