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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину

Зеленский: Макрон в ближайшее время посетит Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро посетит Украину, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем X (Twitter).

«Наш звонок с Эмманюэлем Макроном был продолжительным. <...> Мы также обменялись мнениями по поводу нашей предстоящей встречи на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский.

Он поблагодарил Макрона за февральский пакет военной помощи от Франции и «за все его заявления в поддержку Украины», а также за личное руководство в создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву. Россия критикует помощь Украине, заявляя, что это не изменит исход конфликта, а лишь затягивая его.

Французские власти не комментировали информацию о поездке Макрона на Украину.

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Военнослужащие армии Франции на эстонской армейской базе Тапа, во время встречи, по вопросу военной помощи Украине в 2023 году

В начале года Макрон сообщил, что в феврале приедет в Киев для обсуждения новых поставок вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Однако позже французский президент отложил визит. В Елисейском дворце отмену объяснили соображениями безопасности, дату новой поездки не определили. Как уточнило французское издание Challenges, это мог быть первый самостоятельный визит Макрона на Украину с начала военных действий — летом 2022 года он приехал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и экс-премьером Италии Марио Драги.

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Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Украина Франция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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