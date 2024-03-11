Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро посетит Украину, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем X (Twitter).
«Наш звонок с Эмманюэлем Макроном был продолжительным. <...> Мы также обменялись мнениями по поводу нашей предстоящей встречи на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский.
Он поблагодарил Макрона за февральский пакет военной помощи от Франции и «за все его заявления в поддержку Украины», а также за личное руководство в создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву. Россия критикует помощь Украине, заявляя, что это не изменит исход конфликта, а лишь затягивая его.
Французские власти не комментировали информацию о поездке Макрона на Украину.
В начале года Макрон сообщил, что в феврале приедет в Киев для обсуждения новых поставок вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Однако позже французский президент отложил визит. В Елисейском дворце отмену объяснили соображениями безопасности, дату новой поездки не определили. Как уточнило французское издание Challenges, это мог быть первый самостоятельный визит Макрона на Украину с начала военных действий — летом 2022 года он приехал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и экс-премьером Италии Марио Драги.
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