Экс-командующий Черноморским флотом сообщил о смене главкома ВМФ России
Новым главнокомандующим ВМФ России назначили адмирала Александра Моисеева, заявил Ura.ru экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов.
«Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал Комоедов. По его словам, информацию ему сообщили «20 источников».
Ранее «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отправили в отставку и его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Официально Минобороны России и флот о кадровых перестановках не заявляли.
Евменов еще значится на сайте Минобороны главнокомандующим ВМФ. При этом, по данным «Фонтанки», назначение Моисеева «уже доведено до личного состава».
Николай Евменов родился в апреле 1962 года. В 1987-м окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). В 2003 году окончил Военную академию Генштаба, командовал соединениями атомных подводных лодок ТОФ. В декабре 2011-го был назначен командующим подводными силами ТОФ, а спустя пять лет возглавил Северный флот. Главкомом ВМФ стал в мае 2019 года. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», Александра Невского.
Александр Моисеев также родился в апреле 1962 года. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, после чего прошел путь от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля. В июле 1998 года, командуя подлодкой К-407 «Новомосковск», вошел в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух коммерческих микроспутников — немецких Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль».
Военную академию Генштаба окончил с отличием в 2011 году. В последующие годы занимал разные командные должности, в том числе начальника штаба, командира 31-й дивизии подводных лодок и командующего Черноморским флотом. Командующим Северным флотом был назначен в 2019-м. Удостоен звания Героя России; награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества (двумя), «За военные заслуги» и другими.
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