Экс-командующий Черноморским флотом сообщил о смене главкома ВМФ России

Александр Моисеев (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Новым главнокомандующим ВМФ России назначили адмирала Александра Моисеева, заявил Ura.ru экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов.

«Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал Комоедов. По его словам, информацию ему сообщили «20 источников».

Ранее «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отправили в отставку и его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Официально Минобороны России и флот о кадровых перестановках не заявляли.

Евменов еще значится на сайте Минобороны главнокомандующим ВМФ. При этом, по данным «Фонтанки», назначение Моисеева «уже доведено до личного состава».