Главкома ВМФ России отправили в отставку

«Известия» и «Фонтанка»: главкома ВМФ России Евменова отправили в отставку

Николай Евменов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают источники «Известий» и «Фонтанки».

По данным «Фонтанки», несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало.

РБК направил запрос в Минобороны и в пресс-службу ВМФ.

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