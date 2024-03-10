Главкома ВМФ России отправили в отставку
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают источники «Известий» и «Фонтанки».
По данным «Фонтанки», несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало.
РБК направил запрос в Минобороны и в пресс-службу ВМФ.
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