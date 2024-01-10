Главком ВМФ заявил о досягаемости большей части России для «Томагагавков»

Крылатые ракеты «Томагавк» обладают дальностью полета до 5500 км. По словам главкома ВМФ России, эти ракеты, выпущенные с американских кораблей, могут достигнуть потенциальных целей на большей части страны

Запуск ракеты «Томагавк» (Фото: US Navy / Getty Images)

Американские корабли остаются одной из угроз национальной безопасности России, поскольку могут достать крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) до объектов на большей части территории страны. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России оказывают влияние несколько основных факторов. Среди них Евменов назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном море, а также планы иностранных государств по «ущемлению интересов» России в Арктике.

«[Еще один фактором является] патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — заявил главком.

Евменов отметил, что существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного военно-морского флота, «способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск вооруженных сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане».

Tomahawk — это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года, имеют несколько модификаций. Дальность полета ракеты — до 5500 км. Для сравнения, протяженность территории России с севера на юг превышает 4 тыс. км, с запада на восток — около 10 тыс. км.

В декабре Bloomberg со ссылкой на руководителя программы Tomahawk Weapons System капитана Джона Херси писал, что ВМФ США планируют с 2024 года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами соответствующих крылатых ракет. По словам Херси, версия ракет «Томагавк» будет принята на вооружение после 1 октября. Последние модели будут оснащены новой системой наведения, позволяющей «поражать подвижные цели на море», уточнил он.

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Как отмечает Bloomberg, США решили вооружать подлодки такими ракетами, чтобы «нарастить боевой потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня».