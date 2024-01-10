Главком ВМФ заявил о досягаемости большей части России для «Томагагавков»
Американские корабли остаются одной из угроз национальной безопасности России, поскольку могут достать крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) до объектов на большей части территории страны. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России оказывают влияние несколько основных факторов. Среди них Евменов назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном море, а также планы иностранных государств по «ущемлению интересов» России в Арктике.
«[Еще один фактором является] патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — заявил главком.
Евменов отметил, что существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного военно-морского флота, «способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск вооруженных сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане».
Tomahawk — это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года, имеют несколько модификаций. Дальность полета ракеты — до 5500 км.
Для сравнения, протяженность территории России с севера на юг превышает 4 тыс. км, с запада на восток — около 10 тыс. км.
В декабре Bloomberg со ссылкой на руководителя программы Tomahawk Weapons System капитана Джона Херси писал, что ВМФ США планируют с 2024 года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами соответствующих крылатых ракет. По словам Херси, версия ракет «Томагавк» будет принята на вооружение после 1 октября. Последние модели будут оснащены новой системой наведения, позволяющей «поражать подвижные цели на море», уточнил он.
Как отмечает Bloomberg, США решили вооружать подлодки такими ракетами, чтобы «нарастить боевой потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня».