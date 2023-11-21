Шойгу заявил о переподчинении всех флотов главкому ВМФ
Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота», — сказал Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России 21 ноября.
Военно-морской флот России состоит из пяти объединений: четырех флотов (Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского) и Каспийской флотилии. До переподчинения Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флот, а также Каспийская флотилия подчинялись соответствующим военным округам. Теперь все объединения будут под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.
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