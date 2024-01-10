 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

Главком ВМФ объявил о создании пяти новых дивизий

Евменов анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты в ВМФ
Главком ВМФ анонсировал формирование пяти дивизий и бригады морской пехоты для наращивания боевых возможностей. Речь идет о среднесрочной перспективе их появления
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Военно-морском флоте (ВМФ) России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — заявил Евменов.

К основному направлению развития береговых войск главком ВМФ отнес их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». По его словам, они позволили нарастить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.

Путин анонсировал передачу ВМФ трех стратегических ракетоносцев
Политика
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении работы по переподчинению Каспийской флотилии и Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов главкому ВМФ вместо военных округов. По его словам, это повысит эффективность управления и внедрения единых подходов к планированию применения и подготовки группировок ВМФ.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия ВМФ
Материалы по теме
Путин анонсировал передачу ВМФ трех стратегических ракетоносцев
Политика
ТАСС узнал о предложении главштаба ВМФ утилизировать АПЛ «Нерпа»
Политика
ВМФ получит крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» в 2024 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
Соцсеть X раскрыла детали взлома аккаунта американского регулятора SEC Крипто, 12:23
Работу клуба «Мутабор» приостановили Политика, 12:19
Перепрочтение архитектуры: как редевелопмент помогает сберечь историю Недвижимость, 12:16
Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен Общество, 12:13
В России зафиксировали массовое возвращение доменов после ухода GoDaddy Общество, 12:07
Собянин анонсировал планы по строительству дорог в Москве в 2024 году Недвижимость, 12:04
Стимулирование спроса раскручивает спираль инфляции. Как решить проблему Pro, 12:03
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Воробьев заявил о 12 остающихся без тепла многоэтажках в Климовске Общество, 12:00
Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что «заново родился» Спорт, 11:59
Есть ли у селлера минимальные шансы выиграть суд у Wildberries Pro, 11:39
В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу Общество, 11:39
Минздрав рассказал о состоянии заболевшей в поезде Москва — Чита семьи Общество, 11:29
В порту Петербурга нашли кокаин из Никарагуа на ₽11 млрд Общество, 11:24
Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны Политика, 11:16