Главком ВМФ объявил о создании пяти новых дивизий
В Военно-морском флоте (ВМФ) России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — заявил Евменов.
К основному направлению развития береговых войск главком ВМФ отнес их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». По его словам, они позволили нарастить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.
объявил о завершении работы по переподчинению Каспийской флотилии и Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов главкому ВМФ вместо военных округов. По его словам, это повысит эффективность управления и внедрения единых подходов к планированию применения и подготовки группировок ВМФ.