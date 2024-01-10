Главком ВМФ объявил о создании пяти новых дивизий

Евменов анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты в ВМФ

Главком ВМФ анонсировал формирование пяти дивизий и бригады морской пехоты для наращивания боевых возможностей. Речь идет о среднесрочной перспективе их появления

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Военно-морском флоте (ВМФ) России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — заявил Евменов.

К основному направлению развития береговых войск главком ВМФ отнес их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». По его словам, они позволили нарастить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.