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Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда

Боррель: двери ЕС открыты для Грузии, для вступления в союз нужны реформы
Грузия должна проводить реформы, а не ждать чуда для вступления в ЕС, сказал Боррель. Он также призвал страну бороться с антизападной риторикой и наладить отношения с Украиной, поскольку конфликт Тбилиси и Киева выгоден Москве
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Двери в ЕС для Грузии открыты, но она должна пройти путь реформ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе.

«Все должны знать, что дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы. Не ждите чуда, не ищите кота в темной комнате, дверь открыта, и вы знаете, что нужно сделать, чтобы войти», — сказал Боррель (цитата по Mtavari).

Дипломат отметил, что Тбилиси уже ускорил реализацию реформ в рамках Соглашения об ассоциации, но ему предстоит «предпринять решительные шаги по снижению политического давления и напряженности». Также Боррель призвал власти Грузии «бороться с антизападной риторикой и манипулированием информацией». Кроме того, он упомянул о необходимости избирательной реформы в контексте того, что в этом году в стране пройдут парламентские выборы, это станет «важным испытанием для грузинской демократии».

Боррель добавил, что хотел бы улучшения отношений между Грузией и Украиной, поскольку «Россия выигрывает от их конфронтации». Кобахидзе в ответ на это напомнил о заявлениях украинских чиновников по поводу открытия в Грузии «второго фронта» и сказал, что Тбилиси не собирается вводить санкции против Москвы. Тем не менее, по словам премьера, Грузия «решительно поддерживает Украину политически» и в гуманитарном плане.

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В целом Кобахидзе отметил, что Тбилиси «привержен программе реформ, шагам, которые необходимо предпринять для членства в ЕС». «Мы надеемся, что по крайней мере до 2030 года Грузия станет полноправным членом Евросоюза», — заявил глава правительства.

Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отмечал, что страну могут принять в союз, несмотря на наличие территориальных проблем, то есть без Абхазии и Южной Осетии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия вступление в ЕС Жозеп Боррель Ираклий Кобахидзе
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