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Военная операция на Украине ,  
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Синхронист Зеленского не справился с переводом на встрече с Эрдоганом

Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана
Сюжет
Военная операция на Украине

Переводчик-синхронист не смог корректно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Стамбуле, следует из фрагмента видео пресс-конференции

Вместо перевода выступления Эрдогана Зеленский услышал вздохи, бессвязные сочетания слов и паузы. То же самое случилось и когда украинскому президенту задал вопрос турецкий корреспондент. Переводчик начал путаться, сбиваться с мысли и снова подолгу молчал.

Зеленский пытался жестами показать, что с таким переводом у него не получается понять вопрос. В итоге президент попросил журналиста задать ему вопрос на английском. Тот ответил, что не сможет, после чего украинский лидер снова надел наушник, а переводчика заменили.

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8 марта Зеленский находился с визитом в Турции. Там он провел переговоры с Эрдоганом, после президенты дали совместную пресс-конференцию.

По итогам переговоров турецкий лидер подтвердил, что его страна поддерживает интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Кроме того, он предложил посреднические услуги для организации мирного саммита с участием России и Украины. Зеленский выступил против приглашения российской стороны, пока не будет разработан план по «установлению справедливого мира».

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Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский переводчик
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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