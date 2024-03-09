Синхронист Зеленского не справился с переводом на встрече с Эрдоганом

Переводчик-синхронист не смог корректно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Стамбуле, следует из фрагмента видео пресс-конференции

Вместо перевода выступления Эрдогана Зеленский услышал вздохи, бессвязные сочетания слов и паузы. То же самое случилось и когда украинскому президенту задал вопрос турецкий корреспондент. Переводчик начал путаться, сбиваться с мысли и снова подолгу молчал.

Зеленский пытался жестами показать, что с таким переводом у него не получается понять вопрос. В итоге президент попросил журналиста задать ему вопрос на английском. Тот ответил, что не сможет, после чего украинский лидер снова надел наушник, а переводчика заменили.

8 марта Зеленский находился с визитом в Турции. Там он провел переговоры с Эрдоганом, после президенты дали совместную пресс-конференцию.

По итогам переговоров турецкий лидер подтвердил, что его страна поддерживает интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Кроме того, он предложил посреднические услуги для организации мирного саммита с участием России и Украины. Зеленский выступил против приглашения российской стороны, пока не будет разработан план по «установлению справедливого мира».