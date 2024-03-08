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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом

Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом и производителями оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Ататюрк, президента сопровождает украинский министр обороны Рустем Умеров.

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский и Эрдоган в ходе встречи обсудят «формулу мира», а также организацию первого саммита по ней.

В «формулу мира», которую Зеленский впервые представил на саммите G20 в ноябре 2022 года, входят десять условий. Среди них — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.

В конце февраля 2023 года украинский президент анонсировал первый саммит по «формуле мира», который может пройти весной в Швейцарии.

Россия считает «формулу Зеленского» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

Во время переговоров также будут затронуты вопросы безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения Россией украинских пленных.

Помимо Эрдогана президент Украины встретится с представителями турецких оборонных компаний. Он также посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины.

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В конце 2020 года украинский судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о строительстве серии корветов для ВМС. Полгода спустя Украина и Турция заключили соглашение о строительстве двух корветов класса Ada. По информации Liga.net, турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025–2030 годов.

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Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция Стамбул оборонная промышленность оружие
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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