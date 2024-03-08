Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Ататюрк, президента сопровождает украинский министр обороны Рустем Умеров.
Офис президента Украины сообщил, что Зеленский и Эрдоган в ходе встречи обсудят «формулу мира», а также организацию первого саммита по ней.
В «формулу мира», которую Зеленский впервые представил на саммите G20 в ноябре 2022 года, входят десять условий. Среди них — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.
В конце февраля 2023 года украинский президент анонсировал первый саммит по «формуле мира», который может пройти весной в Швейцарии.
Россия считает «формулу Зеленского» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.
Во время переговоров также будут затронуты вопросы безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения Россией украинских пленных.
Помимо Эрдогана президент Украины встретится с представителями турецких оборонных компаний. Он также посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины.
В конце 2020 года украинский судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о строительстве серии корветов для ВМС. Полгода спустя Украина и Турция заключили соглашение о строительстве двух корветов класса Ada. По информации Liga.net, турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025–2030 годов.
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