Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом и производителями оружия

Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Ататюрк, президента сопровождает украинский министр обороны Рустем Умеров.

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский и Эрдоган в ходе встречи обсудят «формулу мира», а также организацию первого саммита по ней.

В «формулу мира», которую Зеленский впервые представил на саммите G20 в ноябре 2022 года, входят десять условий. Среди них — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта. В конце февраля 2023 года украинский президент анонсировал первый саммит по «формуле мира», который может пройти весной в Швейцарии. Россия считает «формулу Зеленского» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

Во время переговоров также будут затронуты вопросы безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения Россией украинских пленных.

Помимо Эрдогана президент Украины встретится с представителями турецких оборонных компаний. Он также посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины.

В конце 2020 года украинский судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о строительстве серии корветов для ВМС. Полгода спустя Украина и Турция заключили соглашение о строительстве двух корветов класса Ada. По информации Liga.net, турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025–2030 годов.