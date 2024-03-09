В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
«Курская область: ракетная опасность!» — написал Старовойт.
Семь минут спустя он добавил, что в районе столицы региона работает ПВО.
Губернатор также напомнил, что во время действия сигнала ракетной опасности дома следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.
Некоторое время спустя Старовойт сообщил о сбитом над Курском украинском БПЛА.
Сигнал ракетной опасности действовал в Курской области и накануне. 8 марта его запустили в городе Железногорске. Вчера в регионе также попал под обстрел поселок Теткино. Губернатор написал, что пять снарядов упали в районе железнодорожной станции, однако никто не пострадал. В ночь на 7 марта в Курской области дважды объявляли ракетную опасность.
Первый раз с начала военной операции такой сигнал был запущен в регионе в январе 2024 года. Дольше всего он действовал в ночь на 1 марта, тогда его не выключали на протяжении шести часов.
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